Депутата Канатбека Исаева приговорили к 12 годам колонии

Первомайский суд Бишкека приговорил депутата парламента Канатбека Исаева к 12 годам в колонии строгого режима. После применения амнистии срок его заключения сократился до 9 лет.

Судья Первомайского суда Бишкека Абдуразак Боромбаев приговорил Исаева к 12 годам колонии по обвинениям в коррупции с конфискацией имущества. По амнистии срок Исаева сократили на одну четверть — до 9 лет лишения свободы.

По решению суда депутату запрещено в течение трёх лет занимать государственные должности.

Исаева признали виновным в проведении незаконного тендера на строительство автостанции и муниципального рынка в Токмоке, мэром которого он был с 2008 по 2010 год.

По двум другим пунктам обвинения суд оправдал Исаева.

Сам Исаев заявил, что уголовное дело против него имеет «политическую подоплеку».

«К сожалению, на сегодня судебная система работает под диктовку “Белого дома”. Все рано или поздно ответят, придет время, и все судьи ответят за свои деяния. Уважаемый суд, я надеюсь, что вы сможете вынести справедливый приговор», — сказал Исаев.

Адвокат подсудимого Бакыт Осмоналиев заявил, что уголовное дело «состоит из фантазии следователей» и планирует обжаловать решение суда.

Ранее гособвинение требовало для Исаева 20 лет лишения свободы, считая, что его вина полностью доказана.

Обвинения против Исаева

В сентябре 2017 года, накануне президентских выборов, Исаева обвинили в подготовке насильственного захвата власти — это дело рассмотрят до конца января 2018 года.

По данным генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Бабанов заявил, что депутата задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником. Сам Бабанов проиграл на выборах провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову.

Уголовные дела против Исаева, которые касались его деятельности на посту мэра Токмока, возбудили еще в 2010-2011 годах. Однако в 2010 году Исаев стал депутатом парламента, получив иммунитет, и следователи ГКНБ не смогли его допросить, поэтому некоторые дела были приостановлены.

Не согласившись с поправками в Конституцию, в 2016 Исаев покинул место лидера партии «Кыргызстан», а уже весной 2017 года против него возобновили уголовное дело 2011 года по статье «Коррупция». Касалось оно незаконного тендера на строительство автостанции и муниципального рынка.

Летом 2017 года ГКНБ обвинило Исаева в незаконной продаже здания государственной библиотеки по заниженной цене. Это уголовное дело на Исаева было возбуждено еще в 2010 году, но его потеряла Чуйская областная прокуратура — ГКНБ и генпрокуратура смогли восстановить материалы дела.

Исаева также обвиняли в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов и в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

Сам депутат отрицает все обвинения.



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