Суд заключил под стражу заместителя начальника районного управления ГНС Рамиса Джунусалиева, экс-главу айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениза Раимкулова и Майрамбека Маткулова. Прокуратура считает, что они вместе с депутатом Канатбеком Исаевым планировали массовые беспорядки в случае проигрыша на президентских выборах Омурбека Бабанова.

Первомайский районный суд заключил под стражу на два месяца троих обвиняемых в попытке «насильственного захвата власти». Ранее по этому делу депутата Канатбека Исаева также арестовали на два месяца.

По версии следствия, задержанные совместно с Исаевым планировали «массовые беспорядки», которые бы привели к «насильственому захвату власти».

Об организации массовых беспорядков в правоохранительные органы заявил некий Арсен Курманалиев. Он сообщил, что Канатбек Исаев предложил ему за их организацию 1 млн сомов.

Задержание Исаева

ГКНБ задержал Исаева 30 сентября, на политика возбудили уголовное дело за подготовку к «насильственному захвату власти». Исаева заключили в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности до 30 ноября.

По данным Генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков».

По версии следствия, Исаев с «сообщниками» должны были вербовать людей, которые были бы не согласны с итогами президентских выборов.

По данным спецслужб, беспорядки произошли бы в случае проигрыша Бабанова на президентских выборах 15 октября.

Сам Бабанов заявил, что Исаева задержали из-за того, что он является его сторонником. По мнению Бабанова, его пытаются очернить из-за того, что он лидирует в президентской гонке.

В свою очередь, спецслужбы назвали заявление Бабанова о деле Канатбека Исаева попыткой увести следствие и общественное мнение в «политическое русло».

Кроме того, брат арестованного экс-депутата Талантбек Исаев ушел с поста начальника Главного управления службы специализированной охраны Министерства внутренних дел.

Омурбек Бабанов — один из главных оппонентов кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова на предстоящих выборах президента, которые пройдут 15 октября.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября. За пост главы государства сейчас борются 12 человек.

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