Милиционеры, недовольные тем, что клуб «Ретро Метро» закрыт, устроили потасовку и стреляли в стены заведения. Начато внутреннее расследование.

По информации Kaktus.kg, милиционеры 5 октября, отмечая профессиональный праздник сотрудника уголовного розыска, прибыли к ночному клубу «Ретро Метро».

Заведение было закрыто, и, недовольные этим, милиционеры начали потасовку.

Администрация клуба попросила их успокоиться и дождаться открытия, после чего оперативники начали стрелять в стены клуба.

«Ведется внутреннее расследование, в результате которого будет вынесена юридическая оценка», — сообщили в пресс-службе МВД.

На данный момент, подробности материала дела недоступны.

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