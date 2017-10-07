Полиция Москвы обнаружила, что двое предпринимателей за один год незаконно зарегистрировали в «гостинице» более 68 тысяч мигрантов преимущественно из Центральной Азии. Бизнесменов задержали, им грозит уголовное наказание за фиктивную постановку на учет иностранцев.

По подозрению в незаконной миграции московская полиция задержала двух предпринимателей из России и Украины, владевших компанией «Космо».

Они завозили в Москву иностранных граждан и фиктивно ставили их на учет. По данным полиции, за год работы компании задержанные зарегистрировали 66,8 тысяч мигрантов, в основном из Центральной Азии.

«Оперативники уголовного розыска задержали двух руководителей компании, которая с конца мая прошлого года по январь нынешнего фиктивно поставила на учет по месту пребывания в жилом помещении гостиницы на Мясницкой улице 68 тысяч 889 мигрантов», — сообщили российским СМИ в полиции.

Однако по приезду по данному адресу, полиция не нашла гостиницу.

«Гостиничным бизнесом по этому адресу никто не занимался», — сообщили в полиции изданию РБК.

На владельцев «гостиницы» завели уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет.

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