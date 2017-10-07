Американец Стивен Пэддок начал стрельбу во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Инцидент вошел в историю Соединенных Штатов, как самое большое массовое убийство, погибли 59 человек, еще 527 ранены.

Что случилось?

Трагедия произошла вечером 1 августа в городе Лас-Вегас, штат Невада. Стрелком оказался 64-летний американец Стивен Пэддок. Огонь он открыл с 32 этажа отеля «Мэдисон Бэй» по участникам музыкального фестиваля проходящего неподалеку.

В результате погибло 59 человек, еще 527 ранены. Это самое крупное массовое убийство в истории США. Среди погибших оказались и двое полицейских, прибывших на место происшествия.

По первоначальным данным сообщалось, что его убили полицейские, позже выяснилось, что Пэддок застрелился сам. В его комнате правоохранители нашли более 40 единиц различного оружия.

В основном в арсенале были автоматические винтовки, которыми пользуются военные США. Оружие, боеприпасы и взрывчатку нашли в его доме.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ, однако полиция исключила связь массового убийства с терроризмом.

Массовая стрельба в клубах и других крупных мероприятиях происходит в Штатах не впервые.

Что известно о самом убийце?

Информации о Пэддоке известно немного. В американских СМИ пишут, что он жил в окрестностях города Лас-Вегас. Мужчина не был судим и никогда ранее не попадал в поле зрения полиции.

До выхода на пенсию работал бухгалтером. У него была лицензия пилота легкомоторных самолетов, и он был владельцем двух летательных аппаратов.

Издание «The Washington Post», цитируя родных стрелка, сообщает, что он также занимался недвижимостью и заработал около 2 млн долларов, но никогда не демонстрировал свое финансовое положение. Родственники также отмечают, что он был азартным и мог проводить в казино целые недели.

Как сообщает агентство «Рейтер», со ссылкой на представителя американских властей, известно, что у Паддока имелись психологические проблемы.

Сам шериф полиции Лас-Вегаса Джозеф Ламбардо считает Пэддока «озлобившимся» человеком, который стремился ранить как можно больше людей.

Номер в отеле он снял 28 сентября вместе с жительницей Невады Марилу Дэнли. Ее объявили в розыск, затем полиция установила, что женщина никакого отношения к стрельбе не имела и в последнюю неделю вообще не находилась в США.

О мотивах преступления также ничего неизвестно. Пэддок не выдвигал никаких требований. Изначально также говорилось, что мужчина действовал один. Однако позже шеф полиции сказал, что у него могли быть сообщники, учитывая собранное убийцей оружия.

«Приходится предполагать, что в какой-то момент он получил определенную помощь», – сказал Ломбардо на брифинге для прессы.

Массовые убийства США

Стрельба по посетителям развлекательных мероприятий и клубов происходит в Соединенных Штатах не впервые. В марте этого года посетитель ночного клуба в городе Цинциннати открыл огонь по другим гостям, в результате погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Одним из самых резонансных случаев стрельбы произошел в июне 2016 года в гей-клубе «Пульс» в городе Орландо (штат Флорида). Тогда нападавший убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

По данным сайта Shooting Tracker, перестрелки в США происходят несколько раз в день. Обычно в них погибают не более 5 человек, но чаще люди оказываются только ранены.

ФБР проводило исследование, что нет никаких общих характеристик у убийц. Правда, в подавляющем числе случаев в перестрелках участвуют мужчины.

Сложно ли в США достать оружие?

Соединенные Штаты лидируют по количеству огнестрельного оружия на душу населения в мире. По законам страны все граждане имеют право владеть оружием. Однако, оружейное законодательство различается в каждом штате.

Всего есть три подхода к владению оружием:

Власти выдают разрешение на оружие всем, кто подходит под определенные требования: возраст, отсутствие судимости, отсутствие психических заболеваний или другое;

В некоторых штатах оружие можно получить, если гражданин докажет, что ему необходимо;

Разрешение не нужно. Однако в некоторых штатах оружие можно держать только незаряженным, в других при ношении оружия нужно всегда носить с собой удостоверение личности (паспорт или водительские права).

Штат Невада, в котором проживал Стивен Пэддок, относится к группе штатов, где для покупки оружия не нужно разрешение.

Однако лицензированные продавцы оружия обязаны проверить личность покупателя: запросить документы и заполнить специальную анкету.

Правоохранители проверили несколько таких магазинов. В двух из них подтвердили, что Пэддок купил оружие легально и на свое имя. Опрошенные торговцы сказали, что мужчина не был постоянным клиентом и прошел все необходимые проверки.

Продавцы не нашли никаких оснований, чтобы отказать Пэддоку. В оружейных магазинах пока не сообщают, какого типа оружие закупил преступник.

Эксперты полагают, что причиной большего количества жертв стала стрельба именно из автоматического оружия, большими непрерывными очередями. Невада один из немногих штатов, где разрешена покупка такого вида оружия.

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