Минобразования предложило перейти на европейскую систему оценивания в вузах

Министерство образования хочет изменить систему оценки студентов в вузах Кыргызстана и отказаться от красных дипломов. Это необходимо, чтобы кыргызские дипломы были сопоставимы с европейской системой образования.

Ведомство предложило изменить систему оценивания в вузах 9 ноября, выставив проект постановления на общественное обсуждение. Согласно планам, министерство хочет ввести буквенную, балльную и цифровую системы оценивания успеваемости.

Вот так это будет выглядеть:

Если студент получил оценку «D», то он может пересдать дисциплину во время летнего семестра после повторного изучения. Когда студент получает оценку «F», он может пересдать предмет после полного изучения в следующем семестре с оплатой стоимости обучения.

«В связи с введением цифровой, буквенной и балльной системы оценки успеваемости студентов, отменена выдача дипломов с отличием», — говорится в справке-обосновании.

Министерство предлагает изменить систему перевода студентов на следующий курс, используя кредитную систему. Теперь студент сможет перейти с курса на курс, если сдаст все экзамены и наберет 60 зачетных единиц (кредитов).

Студенты, которые набрали менее 45 кредитов, будут отчислены из вуза, или их оставят на повторный курс по личному заявлению.

Те, кто набрал менее 60 кредитов, но более 45, по разрешению ректора вуза могут быть переведены на следующий курс, однако они должны будут повторно изучить не сданные предметы.

Студент должен будет оплачивать дисциплины, которые ему нужно сдать повторно вне зависимости от формы обучения — контракт или бюджет. Если ученик не сдаст экзамен по повторно изученной дисциплине, то его отчислят.

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