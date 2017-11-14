Генпрокуратура: МЧС провело тендер с нарушениями, ущерб государству составил 2,7 млн сомов

Генеральная прокуратура возбудила дело по факту проведения тендера с нарушениями по ремонту дамбы в Джалал-Абадской области. Сотрудники МЧС причинили ущерб государству на сумму 2,7 млн сомов.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, Госагентство «Сельводзащиты», которое находится в составе МЧС, в 2016 году провело тендер на ремонт дамбы на реке Караункур-Сай в Джалал-Абадской области.

«Конкурсная комиссия с целью извлечения выгод, путем принуждения заставили победившую компанию написать отказ от заключения договора», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сотрудники «Сельводзащиты», отвечавшие за реконструкцию дамбы, заключили контракт с другой компанией, несмотря на ее «несоответствие квалификационным требованиям».

По данным Генпрокуратуры, компания, которая получила контракт на восстановление дамбы, «предлагая наибольшую сумму», завысила цену своих услуг.

В результате государству причинен ущерб в размере 2 млн 701 тысячи сомов.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контакта вопреки интересам Кыргызской Республики» и «Нарушение порядка проведения тендера».

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