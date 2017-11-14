Радио «Санжыра» прекратило вещание из-за окончания срока лицензии

Госагентство связи прекратило вещание радио «Санжыра» из-за окончания срока их лицензии. Радио «Санжыра» входит в состав телекомпании НТС, которая связана с экс-кандидатом на пост президента Омурбеком Бабановым.

В Госагентстве связи сообщили «Азаттыку», что радио «Санжыра» с 1 ноября прекратило вещание из-за окончания срока лицензии.

«Никаких обращений по поводу продления лицензии к нам не поступало. В связи с этим, приказом агентства с 1 ноября было приостановлено вещание радио “Санжыра”», — сказали в Госагентстве.

В телекомпании НТС, в состав которого входит радиостанция, сказали журналисту Kloop.kg, что радио приостановило работу «по техническим причинам».

Однако от дальнейших комментариев в телекомпании отказались.

Телекомпания НТС связана с депутатом и экс-кандидатом на пост президента Омурбеком Бабановым, который был главным оппонентом выигравшего провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

Генпрокуратура возбудила против Бабанова уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни» во время агитационного выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (бывший «Он-Адыр») в городе Ош.

После президентских выборов Бабанов направился на лечение в Москву. Сейчас пока неизвестно, прибыл он в Кыргызстан или нет.

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