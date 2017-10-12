Данияр Аманалиев: Высшее образование как главный лохотрон в Кыргызстане

Рациональное же мышление заключается в том, чтобы сравнивать доходы и расходы. А особо умные люди в расходы включают все то, что они могли бы заработать за потраченное на учебу время. К примеру, со студентами КЕФ посчитали, сколько бы они заработали, будучи официантами с зарплатой 15 000 сом в месяц. Получилось 720 000 сом за 4 года. Это довольно скромный расчет, он не учитывает рост зарплаты и чаевых. Но даже так получается, что стоимость очень сомнительных знаний, которые студенты получают за 4 года – это почти 900 000 сом. Нормальные деньги?