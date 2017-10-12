Данияр Аманалиев: Высшее образование как главный лохотрон в Кыргызстане

Материалы, опубликованные в рубрике «Мнение», выражают личную позицию их авторов. Оригинал записи опубликован на фэйсбук-странице Данияра Аманалиева.
Во вторник выступал в КЕФ. За что меня попросили больше туда не приходить?
Вкратце, выясняется, что студенты-экономисты там не знают, что такое альтернативные издержки и не умеют считать в уме простые операции типа 43 000 сом х 4 года = 172 000 сом за время учебы в универе.
Возможно, это потому, что студентам опасно уметь считать альтернативные издержки, ведь это убивает основной аргумент наших вузов в ответ на обвинения в их низком качестве. Все они говорят: “ну, хоть что-то полезное же получают”, “знания лишними не будут” и прочую лабудень.
Рациональное же мышление заключается в том, чтобы сравнивать доходы и расходы. А особо умные люди в расходы включают все то, что они могли бы заработать за потраченное на учебу время. К примеру, со студентами КЕФ посчитали, сколько бы они заработали, будучи официантами с зарплатой 15 000 сом в месяц. Получилось 720 000 сом за 4 года. Это довольно скромный расчет, он не учитывает рост зарплаты и чаевых. Но даже так получается, что стоимость очень сомнительных знаний, которые студенты получают за 4 года – это почти 900 000 сом. Нормальные деньги?
Теперь о знаниях: тупеет ли человек, работая официантом? Однозначно нет. Вот, к примеру, чему он учится:
1. Рабочая этика. Это самое главное и это то, чего в нашей стране больше всего не хватает: дисциплина, исполнение 100% поручений, умение переспрашивать, если не понял задачу и т.п.
2. Умение общаться с незнакомыми людьми, быстро с ними ладить, понимать потребность, извиняться за ошибки.
3. Всю технологию производства и подачи еды, а едим мы всю жизнь, так что в отличие от международных отношений, это реально полезные знания.
4. Умение работать в команде, выручать, делегировать, защищать интересы заведения.
Есть и другие знания, конечно.
Ребята, вы так много лохотронов уже разоблачаете, Forex, к примеру, финансовые пирамиды. Но через самый главный лохотрон в этой стране все равно проходят почти все. Это наше высшее образование: все эти бесполезные вузы имеют очереди студентов, конкурс (!) за то, чтобы на 4 года обречь себя на расходы и бешеные альтернативные издержки. Я молчу об унижениях перед преподавателями. Добровольно, Карл!
Да, есть несколько исключений в списке вузов, но альтернативные издержки советую считать в каждом случае. И да, в самых ужасных вузах бывают прекрасные преподаватели. Но если вы ими оправдываете свои 4-5 лет в вузе, то это все равно, что кушать в ресторане какашки и радоваться, что зато соус подали Tabasco.
Что делать? Об этом я думаю очень давно. Поэтому как ololohaus мы вошли в долю в Бизнес-курс “Предприниматель 3.0”, чтобы через lean startup, тесты, фидбек и корректировки прийти к созданию эффективной (effective and efficient) бизнес-школы. Она будет обучать быстро и заставлять действовать с первых шагов. Да, предпринимательство не для каждого, но попробовать есть смысл всем. На мой взгляд, дело даже не в том, что вы узнаете, научитесь через опыт собственного бизнеса. Важнее другое – это настоящий опыт, который познакомит вас с собой: заставит преодолеть страхи и проверит вашу антихрупкость.
И наконец, я, конечно, мог бы не упоминать название вуза, а написать в лучших традициях наших СМИ “в одном из вузов столицы”. Но, во-первых, ненавижу это размывание ответственности, а во-вторых, думаю, тот факт, что у человека, который организовал мое выступление, были неприятности, доказывает, что ничего в этом универе менять не хотят.