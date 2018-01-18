Президент Сооронбай Жээнбеков поручил усилить полномочия местных органов власти — они смогут самостоятельно распоряжаться бюджетом. Ранее Жээнбеков объявил 2018 год «годом развития регионов».

Жээнбеков 18 января поручил создать рабочую группу, которая должна до мая 2018 года предложить изменения в законы для «значительного усиления роли» органов местного самоуправления.

В состав рабочей группы вошли министры, депутаты и эксперты. Возглавил группу руководитель аппарата президента Фарид Ниязов.

Жээнбеков предложил увеличить финансирование местных бюджетов и предоставить госорганам на местах управлять средствами.

Согласно идее, главы госадминистраций смогут увольнять руководителей территориальных подразделений министерств и госкомитетов.

Вместе с тем, президент предлагает увеличить и ответственность органов местного самоуправления.

Ранее Жээнбеков объявил 2018 год «годом развития регионов» — основной задачей госорганов будет развитие областей Кыргызстана.

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