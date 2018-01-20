В Чуйском областном роддоме погибла женщина – это была ее шестая беременность

В Чуйском областном роддоме после кесарева сечения погибла женщина — операцию провели из-за угрозы выкидыша. Ребенок родился здоровым, но мать пролежала в коме пять дней и умерла.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев сообщил, что 41-летняя жительница Токмока поступила в больницу в конце декабря с угрозой выкидыша.

«15 января у пациентки открылось кровотечение, врачи решили сделать операцию. Ей ввели спинномозговой наркоз, после чего у нее случился анафилактический шок. Врачи вывели ее из этого состояния и оперировали под общим наркозом, однако женщина впала в кому», — сказал он.

Спустя пять дней женщина скончалась. Это была ее шестая беременность, ей предшествовал выкидыш и рождение ребенка путем кесарева сечения — в 2014 году.

Ее последний ребенок родился здоровым. Без матери осталось пятеро детей.

Батыралиев заявил, что взял дело под личный контроль. Причины смерти женщины устанавливают.

«Если вскрытие покажет, что в смерти женщины виноваты врачи, в отношении медиков примут меры», — сказал глава Минздрава