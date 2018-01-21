Афганистан: При нападении на кабульский отель «Интерконтиненталь» погибли пятеро, возможно есть заложники

В столице Афганистана Кабуле вооруженная группа напала на постояльцев отеля «Интерконтиненталь». Нападавшие убили пять постояльцев отеля и были убиты сами при освобождении здания.

Обновлено в 13:30.

Афганские спецслужбы освободили отель «Интерконтиненталь» от злоумышленников, которые вечером 20 января напали на постояльцев. Все нападавшие были убиты, а заложники освобождены.

Четверо неизвестных проникли в отель 20 января, вооруженные гранатами и огнестрельным оружием они напали и убили пять постояльцев. Двое нападавших были убиты в тот же день, оставшиеся – утром 21 января.

Число раненных постояльцев разнится от шести до более 30 человек. Известно, что из отеля были эвакуированы 153 человека — в том числе 41 иностранец. Есть ли иностранцы среди погибших, пока неизвестно.

По информации кыргызского МИД, в отеле работали семь кыргызстанцев – они не пострадали.

Отель «Интерконтиненталь» не первый раз подвергается атаке боевиков. В 2011 году девять боевиков убили 12 постояльцев отеля. В спецоперации по освобождению заложников нападавшие были убиты.