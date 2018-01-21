Турция атаковала позиции сирийских курдов

Турецкие войска начали военную операцию в районе города Африн на севере Сирии, которая находится под контролем военных формирований сирийских курдов. Курдское ополчение сообщило о 10 погибших, включая восьмилетнего ребенка.

Операцию подавления военных формирований курдов в Сирии турецкие войска назвали «Оливковая ветвь», она началась 20 января.

Турецкие войска нанесли удары по укрытиям курдского ополчения, которые находятся в районе города Африн.

Представитель курдского объединения сообщил, что при бомбардировках со стороны Турции погибли 10 человек.

«Семь гражданских лиц, включая восьмилетнего ребенка, а также две женщины и один мужчина из состава ополчения были убиты», — сказал он.

Район Арфин бомбардировали военные на 72-х самолетах. Турция утверждает, что были уничтожены 108 из 113 намеченных целей.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что на 21 января намечено начало наземной операции в районе города Африн.

В Арфине может проживать до миллиона человек, военные действия могут вызвать гуманитарный кризис. Турция считает что в районе города находятся до 10 000 курдских ополченцев.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие военные также планируют занять город Манбидж, который подконтролен курдам.

«Шаг за шагом мы очистим нашу страну до границы с Ираком от террористической мерзости, которая пытается взять нашу страну в осаду», — сказал он.

Турецкие военные уверяют, что проведут операцию против сирийских курдов «с уважением к территориальной целостности Сирии». Сирия предостерегла Турцию от военной кампании, пригрозив сбивать самолеты.

Турция считает, что Отряды народной самообороны сирийских курдов связаны с «Рабочей партии Курдистана». В Турции «Рабочую партию Курдистана» считают террористической организацией.

Сирийские курды эту связь отрицают. Связь сирийских курдов с РПК отрицают и США, которые входят в коалицию вместе с Турцией.

Ранее, сирийские курды вместе с силами США освобождали Сирию от боевиков ИГИЛ, а Турция выступала против их участия в военных операциях.