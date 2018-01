США: Сотни тысяч человек вышли на марш против Трампа в честь годовщины его инаугурации

Сотни тысяч людей почти по всей стране в честь годовщины инаугурации Дональда Трампа вышли на Женский марш. Участники марша требуют расширения прав женщин и осуждают сексистские и антимусульманские высказывания американского президента.

Несмотря на то, что марш называется Женским, на него вышли и женщины и мужчины, недовольные политикой Дональда Трампа.

Марши прошли 20 января в 250 городах США, а его участники осудили взгляды президента на иммиграцию, аборты, права ЛГБТ и права женщин.

Демонстранты прошли по главным улицам городов с лозунгом «Настоящие новости, фейковый президент» и даже скандировали «Нам нужен лидер, а не жуткий твитер!»

Как и в прошлом году (первый подобный марш прошел после вступления Дональда Трампа в должность президента США) многие участники акции протеста надели розовые шапки с «кошачьими ушками» — это отсылка к высказыванию Трампа о женских гениталиях.

Так высказывание Трампа о том, что он может «схватить женщину за киску», стало символом борьбы за права женщин в США.

Ассошиэйтед пресс пишет, что демонстранты также подняли тему движений Time’s Up и MeToo, появившихся на фоне громких скандалов о сексуальных домогательствах.



В Лос-Анджелесе в поддержку женских прав и защиты от сексуальных домогательствах выступили актрисы Виола Дэвис и Скарлетт Йоханссон.

«Гендерное равенство не может просто существовать вне нас самих, оно должно существовать внутри нас. Мы должны нести ответственность не только за наши действия, но и за самих себя», — сказала Скарлетт Йоханссон, которая произнесла пламенную речь и на марше в прошлом году.

Тогда она рассказала о том, что Трамп – не ее президент, но она надеется, что хотя бы ради любви к собственной дочери американский лидер будет проводить менее сексисткую политику.

В Женском марше, как и прошлом году, участвовало много знаменитостей и общественных деятелей.

Дональд Трамп не вышел к протестующим, но призвал выйти на марш, чтобы отпраздновать «исторический период».

«Прекрасная погода на всей территории нашей великой страны, и это отличный день для всех женщин, чтобы выйти на Марш. Идите туда сейчас, чтобы отпраздновать исторический период, беспрецедентные экономические успехи и рост благосостояния, которые произошли за последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!» — написал президент в твиттере.

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!

