США: Сотни тысяч человек вышли на марш против Трампа в честь годовщины его инаугурации

От
Александра Титова
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Сотни тысяч людей почти по всей стране в честь годовщины инаугурации Дональда Трампа вышли на Женский марш. Участники марша требуют расширения прав женщин и осуждают сексистские и антимусульманские высказывания американского президента.

Несмотря на то, что марш называется Женским, на него вышли и женщины и мужчины, недовольные политикой Дональда Трампа.

Yes they can #womensmarch2018

Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Марши прошли 20 января в 250 городах США, а его участники осудили взгляды президента на иммиграцию, аборты, права ЛГБТ и права женщин.

Демонстранты прошли по главным улицам городов с лозунгом «Настоящие новости, фейковый президент» и даже скандировали «Нам нужен лидер, а не жуткий твитер!»

Women's March 2018 #womensmarch2018 #santaana #orangecounty

Публикация от Elizabeth De León (@elizabethdeleon.films)

Как и в прошлом году (первый подобный марш прошел после вступления Дональда Трампа в должность президента США) многие участники акции протеста надели розовые шапки с «кошачьими ушками» — это отсылка к высказыванию Трампа о женских гениталиях.

Так высказывание Трампа о том, что он может «схватить женщину за киску», стало символом борьбы за права женщин в США.

Ассошиэйтед пресс пишет, что демонстранты также подняли тему движений Time’s Up и MeToo, появившихся на фоне громких скандалов о сексуальных домогательствах.

Impale The Patriarchy #womensmarch #womensmarch2018 #womensmarchla #losangeles #trumpshutdown

Публикация от TVC15 (@ohmytvconefive)


В Лос-Анджелесе в поддержку женских прав и защиты от сексуальных домогательствах выступили актрисы Виола Дэвис и Скарлетт Йоханссон.

«Гендерное равенство не может просто существовать вне нас самих, оно должно существовать внутри нас. Мы должны нести ответственность не только за наши действия, но и за самих себя», — сказала Скарлетт Йоханссон, которая произнесла пламенную речь и на марше в прошлом году.

Тогда она рассказала о том, что Трамп – не ее президент, но она надеется, что хотя бы ради любви к собственной дочери американский лидер будет проводить менее сексисткую политику.

В Женском марше, как и прошлом году, участвовало много знаменитостей и общественных деятелей.

Дональд Трамп не вышел к протестующим, но призвал выйти на марш, чтобы отпраздновать «исторический период».

«Прекрасная погода на всей территории нашей великой страны, и это отличный день для всех женщин, чтобы выйти на Марш. Идите туда сейчас, чтобы отпраздновать исторический период, беспрецедентные экономические успехи и рост благосостояния, которые произошли за последние 12 месяцев. Самая низкая женская безработица за 18 лет!» — написал президент в твиттере.

По данным Департамента труда, безработица среди женщин в этом году действительно упала. Сейчас она составляет 3,7 процентов, что ниже уровня безработицы чем в прошлом году, тогда она составляла 4,1 процента.

Первый прошел 21 января 2017 года — на следующий день после церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

Самая многочисленная демонстрация прошла в Вашингтоне, которую посетили несколько сотен тысяч людей. Акции против Трампа прошлт тогда не только в США, но и Лондоне, Барселоне, Париже, Дублине, Брюсселе, Милане, Сиднее.

Всего Женские марши в 2017 году прошли почти в 600 городах по всему миру, в них принимали участие более 2,5 миллиона человек.


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