Бишкек: В спецоперации в ночном клубе задержали более 50 человек

В ночь с 20 на 21 января в ночном клубе «Гараж 312» сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию по борьбе с незаконным сбытом наркотиков. Были задержаны более 50 человек – в том числе диджей и весь состав администрации.

Первым о происшествии в ночном клубе написал в фэйсбуке очевидец Никита Тарасенко. По его словам, посетителей обыскали, нашли наркотики и задержали 50 человек.

МВД подтвердило журналисту Kloop.kg факт задержания людей в ночном клубе «Гараж 312».

Информагенство «Спутник», ссылаясь на собственный источник в МВД, написало, что в клубе провели спецоперацию Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По информации издания, задержание людей началось ночью в 01:00, правоохранительные органы задержали более 50 человек.

«В числе задержанных 15 девушек, весь состав администрации клуба и диджей, который является основным подозреваемым в сбыте наркотических средств. Задержано также руководство заведения», — пишет издание.

В МВД сообщили, что при задержании никто сопротивления не оказал. Среди конфискованных запрещенных веществ были гашиш, синтетические наркотики и другие вещества.

На данный момент милиция выясняет причастность к сбыту наркотиков всех сотрудников заведения.

Администрация ночного клуба пока недоступна для комментариев.

Издание «Кактус» опубликовало видео, на котором в клубе действительно присутствуют представители ОМОНа, но факт задержания людей на нем не зафиксирован.