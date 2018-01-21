Упавшую с пятого этажа в Москве кыргызстанку привезли в Бишкек на операцию

Кыргызстанку, выжившую после падения с пятого этажа в Москве, привезли в Бишкек для операции. Неравнодушные люди собрали на лечение девушки более 270 тысяч сомов.

Кыргызстанку Жаркынай Юсупову, которая 1 января упала из окна пятого этажа в Москве, привезли в Кыргызстан 20 января.

Прямо из аэропорта девушку увезли в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Для операции Юсуповой необходимо было собрать 300 тысяч рублей — неравнодушные люди собрали более 228 тысяч рублей.

При падении из окна девушка сломала обе ноги и таз и находилась в тяжелом состоянии. Юсупова утверждает, что упала, когда поправляла шторы.

Более 10 лет Юсупова работала в России и обеспечивал дочь-пятиклассницу.

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