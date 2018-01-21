Нарын: Дети отправились на поиски матери, работающей в Бишкеке. Спецкомиссия решает, лишать ли родительских прав женщину

Специальная комиссия в Ат-Башинском районе Нарынской области рассматривает вопрос о лишении родительских прав женщины, которая оставила детей бабушке и уехала на заработки в Бишкек. Правозащитники утверждают, что для лишения прав нет оснований.

Замакима Ат-башинского района Ажар Дуйшеналиева сообщила радио «Азаттык», что спецкомиссия рассматривает вопрос о лишении родительских прав женщины, которая оставила двоих детей со своей мамой и уехала на заработки в Бишкек.

Директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сказала в интервью Kloop.kg, что мать не могут лишить родительских прав за это.

«Для лишения прав нужны веские основания, например, когда мать — алкоголичка, и подвергает детей опасности систематически. Тут получилось, что мама доверила детей бабушке, а она не доглядела», — сказала она.

По словам правозащитницы, мать уже вернулась в Нарын и пообещала, что будет находится со своими детьми.

«Поэтому лишать ее прав не станут, госорганы могут поставить этот вопрос, но решение будет принимать уже судья, смотря на детали проживания детей», — сказала правозащитница.

Правозащитница говорит, что по всей стране дети трудовых мигрантов находятся на попечении своих родственников, пока родители работают.

«У нас ситуация по всей стране такая, у нас сегодня все дети мигрантов находятся на попечении бабушек, дедушек и других родственников. Это у нас такая национальная проблема!», — говорит она.

Комиссия заинтересовалась семьей после того, как 12 января дети ушли из дома. Милиция нашла их вечером и отвезла в больницу. По мнению замакима района, дети ушли из дома на поиски матери.

Известно, что родители детей разведены. Мать была вынуждена уезжать в Бишкек на заработки, оставляя детей бабушке.