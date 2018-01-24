«Настоящее время»: Лыжи в руки и пошел. Cпартанские тренировки кыргызских биатлонистов

У биатлонистов в Кыргызстане нет отдельной базы: они тренируются на школьном стадионе или в горах, где много случайных туристов. Снаряжение и экипировка – тоже забота самих спортсменов. Но и в таких условиях находятся те, кто целиком посвятил себя этому спорту и мечтает попасть на Олимпийские игры.

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи: Дарья Тимофеева.

«Лыжи в руки и пошел» – это про сборную кыргызстанских биатлонистов. Из-за бедности местного спорта отдельной базы для тренировок у них нет. Как и транспорта, чтобы развозить спортсменов: каждый на тренировки добирается самостоятельно.

Получил снаряжение – ​и пешком на школьный стадион, наматывай круги либо на нем, либо на местных холмах. Снаряжение и экипировка – тоже забота самих гонщиков.

«Почти каждый день тренировка, только понедельник и пятницу мы не тренируемся. Успехи хорошие у меня. За 2 часа я где-то 30 кругов проезжаю», — рассказывает Искендер Шокаев.

Члены сборной Кыргызстана по биатлону признают, что конкурировать с европейскими спортсменами с такой подготовкой довольно сложно. По их словам, тренировочная база – главное, что им нужно.

«Получается, что мы по равнине катаемся, и особых усилий нет. В том году мы много катались в горах, но сейчас мы там не можем тренироваться, потому что заезжают и ломают нашу трассу», – недоволен условиями тренировок Тариэль Жаркымбаев.

Главный тренер сборной Кыргызстана по биатлону Александр Левданский говорит, что у спортсменов нет стадиона для тренировок.

«Как-то ко мне подошёл директор Госагентства физкультуры и спорта Кадырбек Эргешов и спросил: “Есть ли у нас стадион?”, а я говорю: “Ну откуда же?”. А ведь его можно сделать, наверное. Нам нужно только заасфальтировать хотя бы полтора километра дорожки, чтобы можно было на роллерах кататься. Но на том все и закончилось», — рассказывает Левданский.

Еще одна проблема – винтовки, лыжи и другое снаряжение. Недавно у биатлонной команды Кыргызстана был праздник: спонсоры из Германии привезли спортсменам новые ботинки и крепления. Посмотреть и пощупать их собрались почти 70 человек.

«В 2012 году какой-то спонсор уже подарил нам 43 пары лыж, но это были российские деревянные. Ботинки купили подержанные, около ста пар. Но тем лыжам уже около 20 лет, в негодность пришли практически все», — вспоминает Левданский.

Винтовки для соревнований кыргызские биатлонисты получили от Международной федерации биатлона. В обычное время члены местной сборной стреляют из пневматики. При этом, когда спортсмены едут на тренировку в горы, им при каждом выстреле надо внимательно смотреть по сторонам, нет ли поблизости отдыхающих.

В таких условиях у многих заинтересовавшихся биатлоном азарт к спорту пропадает уже после нескольких тренировок. Но есть и упорные — те, кто всецело посвятил себя этому спорту.

Тот же Тариэль Жаркымбаев особо старался, чтобы попасть на Олимпийские игры, и в итоге ему удалось это сделать (правда в лыжах, а не в биатлоне). Добился своего и горнолыжник Евгений Тимофеев. Они вдвоем и будут представлять Кыргызстан на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

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