ОшГУ опроверг, что их студенты молились за турецкую армию

Администрация Ошского государственного университета заявила, что студенты вуза не молились за победу турецкой армии, которая проводит операцию в Сирии. Ранее в интернете опубликовали видео, на котором молодые люди молятся за турецких солдат.

Декан факультета теологии ОшГУ Самаган Мырзаибраимов заявил изданию «Кактус», что снятые на видео студенты не имеют отношения к их вузу.

«Это место, где читают молитву — не наше. Мы не знаем, когда и где это было, кто организовал», — сказал Мырзаибраимов.

Он добавил, что вуз направит письмо в посольство Турции в Кыргызстане с просьбой разобраться в ситуации.

Статью и видео с молящимися за турецкую армию кыргызскими студентами опубликовало турецкое информагентство «Анадолу» 22 января — сейчас на сайте этого видео нет, но остался текст материала.

Авторы утверждают, что на фотографии изображены студенты ОшГУ, которые молятся за турецкую армию, которая сейчас ведет операцию «Оливковая ветвь» с целью вытеснить курдские войска из города Африн, в Сирии.

Корреспондента «Анадолу» в Кыргызстане Назира Алиева вызвали в Аламединский РОВД из-за этой новости. Об этом «Кактусу» сообщила его коллега.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана опровергли причастность к видео.

«Учебный отдел ДУМК внимательно следит за учебными заведениями, которые состоят на нашем учете. Данное заведение на видео не состоит у нас на регистрации», — цитирует пресс-службу ДУМКа издание «Кактус».