Жээнбеков ужесточил наказание за аварии с летальным исходом

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон об ужесточении наказания для водителей, по вине которых погибнет человек. Теперь водителю, виновному в гибели человек грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Жээнбеков подписал закон 25 января. Наказание ужесточили, чтобы «сократить количество аварий путем повышения ответственности».

Однако теперь наказание за нарушение правил ужесточили не только для водителей, но и для пешеходов, а также тех, кто отвечает за эксплуатацию транспортного средства.

Также в законе прописано, что коррупция минимизируется из-за «сокращения количества налагаемых наказаний и конкретизации их сроков».

Согласно новой редакции закона, если при аварии потерпевший погибнет, то виновнику грозит от пяти до семи лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на три года.

Если здоровью человека нанесен менее тяжкий вред, то водитель должен выплатить компенсацию потерпевшему в тройном размере и лишиться водительских прав на три года. Кроме того, ему может грозить тюремное заключение на три года.

За гибель нескольких человек, водителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Если водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то ему будет грозить от восьми до десяти лет тюремного заключения с конфискацией прав на три года.

В случае, если водитель скроется с места аварии, а пострадавший умрет, то ему будет грозить тюремный срок в семь лет и лишение прав на три года.

Если пешеход или пассажир нарушат правила и из-за этого будет причинен тяжкий или менее тяжкий вред здоровью другого участника движения, то он должен будет выплатить тройной штраф. Если нарушение правил пешеходом или пассажиром станет причиной гибели человека, то ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Закон вступит в силу 3 февраля.

Поправки в Уголовный кодекс инициировал депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев. По его мнению, предыдущая редакция закона была «неэффективной».

«Смерть потерпевшего — неосторожное убийство. Однако обвиняемый или его родственники пользуясь правом примирения, прибегают к подкупу родственников умершего человека. В большинстве случаев, родственники идут на уступки, что приводит к безнаказанности обвиняемого», — посчитал Бекешев.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли сам вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Правительство подписало контракт с китайской компанией «Хуавей» на установку камер, которые будут фиксировать нарушения на дорогах. Так власти хотят снизить количество аварий и смертей на трассах.

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