Верховный суд отменил депортацию журналиста Феруза из России

Верховный суд России отменил выдворение из страны журналиста «Новой газеты» Али Феруза. Его дело направили на пересмотр в Московский горсуд.

24 января Верховный суд России постановил направить дело журналиста «Новой газеты» Али Феруза на пересмотр. Пересматривать дело Феруза будет Московский горсуд.

Верховный суд признал, что в ходе расследования дела Феруза не все его доводы получили должную правовую оценку.

«Меры к всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела судебными инстанциями, в производстве которых находилось данное дело, не приняты», — говорится в постановлении суда.

По словам адвоката Феруза Даниила Хаймовича, пока журналиста не выпустят из Центра временного содержания иностранных граждан, где он сейчас находится.

Адвокат объяснил изданию «Такие дела», что против Феруза рассматривается два административных дела — по законности его пребывания в России и по законности его работы на территории страны.

Суды низших инстанций приговорили Феруза к выдворению по обоим делам. Сейчас же Верховный суд отменил решение о выдворении по делу о незаконном пребывании в стране.

Второе дело о незаконной трудовой деятельности находится в Басманном суде Москвы.

«Это решение Верховного суда может повлиять на судьбу решения по второму делу. Будем надеяться, что это именно так и произойдет, и его просто отпустят», — сказал адвокат.

Задержание Феруза

Журналиста задержали в августе 2017 года «из-за нарушения миграционного законодательства». Сразу после задержания суд вынес решение о выдворении Феруза в Узбекистан.

После того, как суд огласил свое решение, Феруз попытался покончить с собой, однако ему не дали этого сделать. По словам журналиста, в Узбекистане его ожидает «медленная и мучительная смерть».

Юристы из правозащитного центра «Мемориал» отправили дело о ситуации Феруза в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Позже ЕСПЧ указал российским властям на недопустимость выдворения Феруза из страны, пока его дело рассматривается в Страсбурге. ЕСПЧ принял такое решение, опираясь на то, что выдворение Феруза может привести к причинению непоправимого вреда здоровью или угрозе жизни.

Сейчас журналист находится в Центре временного содержания иностранных граждан, пока его дело рассматривают в Страсбурге. Процесс рассмотрения может продлиться до двух лет.

В России журналисту отказались выдать политическое убежище. Сам Феруз утверждает, что в Узбекистане его пытали спецслужбы и его жизни в стране угрожает прямая опасность.

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