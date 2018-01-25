Мэрия Таласа потратит 10 млн сомов на установку камер на дорогах

Городские власти Таласа объявили тендер на покупку камер видеонаблюдения, которые будут установлены на дорогах. На покупку оборудования собираются потратить 10 млн сомов, их поставят на въезде и выезде из города.

Таласская мэрия разместила тендер на покупку камер 23 января и он продлится до 14 февраля.

Главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при мэрии Таласа Руслан Жеенбеков сообщил журналисту Kloop.kg, что речь идет об установке двух систем фиксации нарушений правил дорожного движения.

По его словам, эти камеры установят на въезде и выезде из города.

Жеенбеков сказал, что китайская компания «Хуавэй», с которой правительство подписало контракт на установку камер видеонаблюдения, не будет устанавливать систему фиксации нарушений в Таласе.

Премьер-министр Сапар Исаков заключил контракт с компанией «Хуавей» на установку камер на дорогах по проекту «Умный город» 11 января.

Китайская компания выступает инвестором проекта и планирует потратить на установку камер 60 млн долларов. Деньги, потраченные на установку камер, правительство будет возвращать компании за счет штрафов.

Компания должна установить камеры в течение полутора лет. Власти пообещали провести тестовый запуск видеокамер на четырех перекрестках Бишкека уже в конце января.

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