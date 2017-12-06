Россия: Депутат Милонов предложил Кыргызстану отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в «знак солидарности»

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов предложил руководству Олимпийских комитетов Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и стран БРИКС не участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года. Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в соревнованиях 5 декабря.

Милонов считает, что Россия стала объектом «травли» в Международном олимпийском комитете. По его мнению, причина такого отношения носит «политический характер».

«На нашу страну оказывается беспрецедентное давление во многих сферах международного сотрудничества: американо-европейская санкционная политика просачивается в самые отвлеченные от политики сферы», — считает депутат.

Обращаясь к представителям олимпийских комитетов стран СНГ и организации БРИКС, в которую вместе с Россией входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, политик сказал об отсутствии «гарантии» на то, что США не будет давить и на них.

«Сегодня под прицелом Дяди Сэма оказалась Россия. Но кто даст гарантию, что, например, завтра, под молот экономических аппетитов Запада не попадет ваша родина и ваша национальная гордость?», — пишет Милонов.

В Госагенстве по делам молодежи,физической культуры и спорта Кыргызстана журналисту Kloop.kg сообщили, что лицензию на участие в Олимпиаде-2018 получил только один спортсмен.

«На сегодняшний день лицензию получил только горнолыжник Евгений Тимофеев», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Международный олимпийский комитет отстранил всю сборную России от участия в зимних Играх, которые пройдут в городе Пхёнчхан (Южная Корея).

Исполнительный комитет МОК разрешил российским спортсменам, не замешанным в употреблении допинга, играть на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Решением исполкома МОК также дисквалифицировали Олимпийский комитет России, а бывшего министра спорта России Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр.

Это первое в истории Олимпиады отстранение сборной целой страны от участия в Играх. Россия не будет представлена на Олимпийских играх — не будет ни флага, ни гимна, ни спортсменов, представляющих страну.

Виталий Милонов получил известность как автор ряда неоднозначных инициатив, в числе которых были запрет преподавания теории Дарвина в школах, а также полового воспитания школьников.

Также он был автором законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма и педофилии в Санкт-Петербурге.

За отставку Милонова выступили не только избиратели его округа и горожане, но и деятели культуры. Причиной стала «целая серия абсурдных инициатив и бредовых выходок». Несмотря на это, Милонов по-прежнему является депутатом Госдумы.

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