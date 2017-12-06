В государственных медучреждениях обнаружили финансовые нарушения на 111 млн сомов

Аудиторы обнаружили финансовые нарушения в государственных медучреждениях на общую сумму в более 111 млн сомов. Работники медорганизаций допустили нарушения при выплате зарплат, проведении госзакупок и при обеспечении пациентов лекарствами и питанием.

Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что аудиторы выявили финансовые нарушения в 77 организациях на сумму в более 111 млн сомов. Аудит стал результатом проверки работы медучреждений за 2016-2017 годы. Проверенные организации вернули более 1,3 млн сомов в бюджет государства.

В ходе проверок аудиторы обнаружили нарушения в начислении зарплат для сотрудников, проведении тендеров на госзакупки, обеспечении пациентов лекарствами и питанием.

Теперь в медучреждениях усилили контроль по соблюдению правил хранения, распределения и использования лекарств.

Также в образовательных учреждениях контролируется количество зачисленных студентов.

Отдел внутреннего аудита провел тренинги для руководителей медицинских учреждений по начислению зарплат и проведению тендеров на госзакупки.

Фото иллюстративное