Мин-Куш: Жители поселка третий день выходят на митинги против добытчиков угля

Жители села Мин-Куш в Нарынской области в течение трех дней митингуют из-за того, что разработчики угольных компаний вредят экологии. Власти пообещали создать комиссию, которая выяснит нанесен ли ущерб окружающей среде.

Более 50 человек, вышедших на акцию протеста, требуют запретить разрабатывать угольные месторождения. Они считают, что разработчики месторождений наносят вред экологии.

Кроме того, жители просят, чтобы в селе отремонтировали дороги и запретили использовать большегрузные машины.

По данным аппарата полномочного представителя в регионе, с участниками митинга встретился аким Джумгальского района Адыл Сапаров.

Власти пообещали создать комиссию, в состав которой войдут представители ведомств по охране окружающей среды и МЧС и проверить, действительно ли экологии нанесен ущерб.

Добычей угля на месторождениях в Мин-Куше занимаются несколько компаний, в том числе, совместно с китайскими предприятиями.

Поселок Мин-Куш расположен на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В советское время там добывали урановую руду. После развала СССР завод закрылся, и большинство жителей покинули поселок из-за безработицы. Сейчас в поселке проживает около 3,5 тысячи человек.

Фото: Turmush

По теме: