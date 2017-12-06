Кара-Балта: Жители обнаружили погибших ворон на улицах города. Власти считают, что птицы замерзли

В Госэкотехинспекции предположили, что вороны погибли от холода. Экологи считают, что птицы могли погибнуть из-за выбросов нефтеперерабатывающего завода.

Фотографии погибших птиц в Кара-Балте опубликовало издание «Турмуш».

Начальник управления Госэкотехинспекции по городу Кара-Балта Манас Карабаев сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что птицы могли погибнуть из-за низкой температуры. Он добавил, что сейчас ведомство проводит подсчет погибших птиц.

«Это точно не птичий грипп, потому что тогда бы первыми погибли домашние птицы, а не вороны. Сейчас мы пытаемся установить точную причину гибели ворон», — сказал он.

Эколог Эмиль Шукуров опроверг версию гибели птиц от холода. По мнению Шукурова, причиной их смерти могли стать выбросы нефтеперерабатывающего завода, который работает в Кара-Балте.

«Это исключено, потому что и морозов-то не было. 100 процентов вороны не могут погибнуть от холода. Они, скорее всего, отравились выбросами нефтеперерабатывающего предприятия», — сказал он.

Житель Кара-Балты Белек Курмантаев в интервью изданию «Kaktus.Media» сообщил, что в приграничном с Казахстаном селе Чалдовар тоже гибнут вороны.

«Моя мама была вчера в гостях в Чалдоваре. Когда вернулась, рассказала, что там было много мертвых ворон. Она говорит, что начиная с поворота в село и дальше по всей дороге были мертвые птицы», — рассказал он.

Завод по переработке нефти заработал в Кара-Балте в 2013 году. Жители города неоднократно выходили на митинги против работы завода из-за того, что их здоровье ухудшилось с момента запуска предприятия.

Также местные жители обвиняют руководство предприятия в загрязнении окружающей среды. Сама компания неоднократно заявляла, что завод не приносит никакого вреда жителям и экологические претензии необоснованны.

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