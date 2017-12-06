Итоги первых 100 дней работы Сапара Исакова на посту премьер-министра

Премьер-министр Сапар Исаков подвел итоги своей работы за первые 100 дней. За это время он успел разорвать соглашение со скандальной чешской компанией Liglass, обеспечить «бесперебойную» работу «Кумтора» и расформировать патрульную милицию.
Сапар Исаков стал главой кабинета министров 25 августа и со дня его назначения прошло три месяца. Что же успел сделать премьер-министр за первые 100 дней на своем посту?
Соглашение с «Кумтором»
Правительство Кыргызстана 11 сентября подписало соглашение с канадской компанией «Центерра Голд Инк», в котором главным приоритетом, по мнению властей, стал вопрос экологии региона.
По соглашению, предприятие должно будет создать Фонд по развитию природы и вложить туда 50 млн долларов. Кроме того, компания ежегодно будет выплачивать 3 млн долларов за причиненный экологический ущерб.
В свою очередь, правительство отозвало все экологические иски в международных судах против компании, которые были поданы ранее.
Также для «бесперебойной» работы на месторождении парламент разрешил компании вести разработку на двух близлежащих ледниках — Давыдова и Лысый. По данным правительства, из-за разработки площадь ледника Давыдова сократится на 70 процентов, а Лысого на 20 процентов.
Эта инициатива властей вызвала общественное возмущение и критику активистов, которые заявляли, что разрешение на разработку ледников приведет к экологической катастрофе.
Разработка Джеруя
В ноябре в Таласской области немецкие специалисты под руководством российской компании «Восток-геолдобыча» начали строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Джеруй.
До этого разработкой месторождения занималась казахская компания “Visor”, у которой власти отозвали лицензию. Компания подала иск в международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне в США, потребовав 548 млн долларов компенсации.
Тогда власти Кыргызстана выставили на аукцион лицензию на разработку рудника, чтобы новый инвестор выплатил неустойку казахской компании.
За право на разработку боролись крупнейший российский золотодобытчик «Полюс Голд» и кыргызское госпредприятие «Кыргызалтын». «Внимательно изучив» условия конкурса, в 2015 году «Полюс Голд» отказался от дальнейшего участия в конкурсе.
После долгих судебных разбирательств с казахстанской компанией “Visor”, лицензию за 100 млн долларов на разработку рудника купила российская компания «Восток-геолдобыча». Российская компания пошла на мирное соглашение с компанией “Visor”.
Расторжение договора с чешской компанией Liglass Trading
В сентябре разгорелся скандал из-за чешской компании Liglass Trading, которая должна была заняться строительством Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Кыргызстане.
Компания по соглашению, подписанному 10 июля, должна была выплатить $37 млн на погашение долга Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро» до этого занимавшейся строительством ГЭС.
В итоге правительство в одностороннем порядке разорвало контракт с Liglass Trading. После чего глава компании Михаил Смелик пригрозил подать в международный арбитражный суд из-за того, что Кыргызстан не вернул им гарантийный взнос в размере более 1 млн долларов.
До расторжения контракта журналисты и общественные деятели заявляли о том, что у чешской компании нет средств и опыта для строительства гидроэлектростанций.
Проблемы на кыргызско-казахской границе
С 10 октября казахские пограничники перешли на усиленный режим работы после резкой критики экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахских властей.
Из-за усиленного контроля на контрольно-пропускных пунктах кыргызско-казахской границы образовались людские очереди и заторы из грузовых фур, из-за чего предприниматели несли убытки.
Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Кыргызстана.
Через два дня после усиления пограничного режима пресс-служба Сапара Исакова заявила, что он провел в Сочи переговоры с казахским президентом Нурсултаном Назарбаевым и договорился об урегулировании ситуации на границе.
Однако позднее пресс-служба президента Казахстана опровергла эти слова и заявила, что Назарбаев не проводил переговор с Исаковым и не давал поручений о снятии всех вопросов на кыргызско-казахской границе.
По данным пресс-службы Казахстана, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Исаков совершил «краткий подход» к Назарбаеву, что подтверждается совместной фотографией.
Исаков 18 октября провел переговоры с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым в Астане. По итогам переговоров, люди и легковые машины начали пересекать границу в обычном режиме, но грузовые фуры продолжали сталкиваться с трудностями на контрольно-пропускных пунктах.
Позже в Ташкенте во время саммита стран СНГ Исаков обвинил казахские власти в создании «искусственных барьеров» и нарушении принципов свободной торговли.
Его казахский коллега Бакытжан Сагинтаев назвал эти заявления «некорректными». По его словам, действия пограничников Казахстана полностью соответствует нормам ЕАЭС.
Тогда же министр экономики Кыргызстана Артем Новиков заявил, что Кыргызстан не будет подписывать «дорожную карту» с Казахстаном, потому что даже после этого казахские власти не предоставят «свободное передвижение» через границу.
Осложненная ситуация на границе продолжалась в течение двух месяцев — Кыргызстан обвинил Казахстан в «скрытом торговом контроле» и подал жалобу во Всемирную торговую организацию.
Ситуация на границе улучшилась после переговоров нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минске 30 ноября. Стороны договорились о подписании «дорожной карты».
С 3 декабря казахские пограничники начали пропускать груженые фуры в обычном режиме. Тем не менее кыргызские власти заявили, что из-за проблем на кыргызско-казахской границе в бюджет страны может не поступить около 1 млрд сомов налогов.
Безопасность на дорогах
С начала 2017 года на дорогах Кыргызстана погибли более 700 человек. Общественный резонанс вызвали несколько аварий, в которых пострадали или погибли школьники.
По этой причине Сапар Исаков поручил обеспечить безопасность на дорогах вице-премьеру Темиру Джумакадырову, который сам позже погиб в аварии по дороге в Таласскую область.
Глава кабмина расформировал Управление патрульной милиции и создал новое ведомство — Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД).
Количество сотрудников созданного управления будет увеличено и они будут отбираться на конкурсной основе. Это уже четвертый раз с момента обретения независимости, когда власти реформируют дорожную милицию.
Исаков также пообещал, что камеры для фиксации нарушений на дорогах появятся в Бишкеке и Оше весной 2018 года. Сроки реализации проекта «Безопасный город» с 2011 года несколько раз переносились из-за скандальных тендеров с подрядчиками.
Кроме того, возле 42 школ по всей стране власти установили светофоры, дорожные знаки, искусственные неровности и пешеходный переход. На эти работы было потрачено более 17 млн сомов. Правительство планирует установить светофоры и «лежачие полицейские» еще возле 85 школ.
В 2016 году власти уже установили более 100 «лежачих полицейских» по всему Бишкеку, однако позднее их пришлось демонтировать из-за того, что зимой они покрылись наледью и мешали проезду машин. Тогда только на установку «лежачих полицейских» мэрия Бишкека потратила более 350 тысяч сомов.
Проект «Таза коом»
Главной целью Сапара Исакова является реализация проект «Таза коом», который должен провести «цифровую трансформацию» страны. На этот проект в 2018 году выделят 1 млрд сомов из бюджета страны — это на 800 млн больше чем в 2017 году.
Сейчас в «Таза коом» входят около девяти разных проектов, которые должны минимизировать контакты граждан с чиновниками и, следовательно, снизить уровень коррупции.
По этому проекту по всей стране были открыты 17 центров обслуживания населения (ЦОН) с электронной базой данных, электронными очередями и консультантами для работы с посетителями. По словам правительства, в новых ЦОН время ожидания сократилось с трех-четырех часов до получаса. Также центры оборудованы пандусами для инвалидов, комнатой для матери и ребенка и бесплатной сетью Wi-Fi.
Также в более 300 отделениях «Кыргыз почтасы» установили световые вывески с логотипом «Таза коома» и с информацией о государственных услугах. На эти вывески потратили 3 млн сомов.
Еще одним проектом «Таза коома» стало создание единого портала электронных государственных услуг.
Сейчас на портале доступны 16 услуг, среди которых получение паспорта, заявление на регистрацию брака, оформление документов на место жительства. Но они все работают в тестовом режиме. Также для оплаты услуг правительство разработало систему электронных платежей, которая также работает в тестовом режиме.
Для того, чтобы воспользоваться этими услугами нужно войти в персональный кабинет через специальное приложение, которое идентифицируют данные паспорта.