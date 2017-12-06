Итоги первых 100 дней работы Сапара Исакова на посту премьер-министра

Сейчас на портале доступны 16 услуг, среди которых получение паспорта, заявление на регистрацию брака, оформление документов на место жительства. Но они все работают в тестовом режиме. Также для оплаты услуг правительство разработало систему электронных платежей, которая также работает в тестовом режиме.