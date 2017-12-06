Депутат предложил ввести штрафы за ошибки на рекламных щитах

Депутат парламентской фракции «Ата-Мекен» Эмиль Токтошев предложил штрафовать тех, кто допускает грамматические ошибки на рекламных щитах и вывесках. Также он предложил ужесточить ответственность за нарушение прав граждан на свободный выбор языка.

Токтошев предложил штрафовать за несоблюдение норм литературного языка при размещении рекламных материалов в селах и городах «с целью устранения ошибок и хаоса».

«Названия государственных и частных предприятий, объявления, информация в зданиях, наружные вывески на улицах городов и регионов республики пишутся с грамматическими и орфографическими ошибками», — говорится в справке-обосновании.

Нарушителям грозят штрафы в 500-1000 сомов для физических лиц, от 2 до 5 тысяч для юридических.

Депутат также предложил внести поправки в Административный кодекс с наложением административного штрафа на должностных лиц за пренебрежение госязыком. По мнению Токтошева, в имеющейся редакции Кодекса не предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о языке.

«Не полностью раскрыты требования законодательств о языке, а также не предусмотрены ответственности физических и юридических лиц», — говорится в справке-обосновании.

Он предложил штрафовать физические и юридические лица за невыполнение требований закона о свободном выборе языка. В частности, депутат предложил увеличить штрафы с 2 до 5 тысяч сомов.

Если нарушение допустит гражданское лицо, то ему грозит штраф от 500 до 1000 сомов, если же юридическое — от 2 до 5 тысяч сомов.

Закон пока находится на стадии общественных обсуждений.

Фото: Табылды Кадырбеков / Спутник

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