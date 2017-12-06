Алтынай Омурбекова от «Республики — Ата-Журт» сложила с себя полномочия вице-спикера

Депутат парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Алтынай Омурбекова досрочно ушла с должности вице-спикера Жогорку Кенеша. Омурбекова пока не назвала причин, почему решила сложить с себя полномочия вице-спикера.

Омурбекова объявила об уходе с должности на заседании парламента 6 декабря. Она проработала на должности вице-спикера полтора года.

«Прошу досрочно прекратить мои полномочия в качестве вице-спикера по собственному желанию», — сказала она.

Депутат поблагодарила своих коллег за оказанное ей доверие. «Надеюсь, я вас не подвела», — сказала Омурбекова.

Теперь место вице-спикера должен будет занять депутат от оппозиции.

Омурбекова начала политическую деятельность в 2010 году, пройдя в парламент от партии «Республика». С 2011 по 2013 годы она исполняла обязанности главы Свердловской районной администрации.

В 2015 году работала на должности советника мэра Бишкека, а затем исполняла обязанности вице-мэра. В октябре того же года ее вновь избрали депутатом от партии «Республика — Ата-Журт».

Во фракции «Республика — Ата-Журт» начались изменения после выборов президента Кыргызстана.

13 ноября об уходе с должности главы парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» объявил Омурбек Бабанов. Он ушел с поста по собственному желанию, а его место занял его однопартиец Руслан Казакбаев.

Бабанов был главным оппонентом победившего на выборах провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. Политик занял второе место и признал свое поражение.

Сейчас против Бабанова возбуждено уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни» во время агитационного выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (бывший «Он-Адыр») в городе Ош.

Сам Бабанов назвал дело «надуманным и политическим» и покинул пределы страны, сославшись на «лечение». Неизвестно, вернулся ли политик в страну или нет.

Фото: Табылды Кадырбеков / Спутник

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