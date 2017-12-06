Саакашвили объявили в розыск

Национальная полиция Украины начала розыск бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Ранее спецслужбы попыталась арестовать политика, но его освободили сторонники.

Также розыском Саакашвили будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что Саакашвили находится в статусе «беглеца».

«Статус Саакашвили — он человек, который сбежал из-под стражи, и это ставит под сомнения возможность гуманной прокуратуры завтра или в следующие дни после уведомления о подозрении предложить ему домашний арест», — заявил он.

До Нацполіції надійшло доручення ГПУ про оголошення в розшук М. Саакашвілі Здійснення розшуку доручено Національній поліції та Службі безпеки України#поліція #новини #розшук #CБУ pic.twitter.com/rc9UUs9Ki6 — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) December 5, 2017

Михаила Саакашвили задержали 5 декабря в Киеве. Сотрудники СБУ взломали дверь в его квартиру, чтобы провести обыск.

Генпрокуратура возбудила против политика дело по статье «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности». Позже его адвокат сообщил, что Саакашвили обвиняют еще и в попытке свержения конституционного строя в Украине.

Перед задержанием политик выбрался на крышу дома, в котором жил, и призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Политика схватили сотрудники спецслужб.

Ексклюзивне відео щодо затримання Саакашвілі на даху будинку… Posted by Vladislav Kutsenko on Tuesday, December 5, 2017

Перед домом, где проходило задержание Саакашвили, собрались сторонники политика.

Саакашвили поместили в автозак, однако его сторонники окружили машину, пробили ей колесо и выбив двери, отбили политика у полиции.

После освобождения политик призвал граждан выйти с мирным протестом на Майдан.

«Призываю всех киевлян выйти на улицу, собраться на Майдане и начать процесс освобождения Украины от Порошенко и его банды», — сказал Саакашвили.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко, Саакашвили и его окружение получили $500 тысяч из России на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.

Саакашвили выступая у здания парламента назвал свое задержание «провокацией и похищением», а информацию Генпрокуратуры — «фейком». Политик также призвал свергнуть президента Украины Петра Порошенко.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины. Сам Саакашвили неоднократно заявлял, что свергнет Порошенко.

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