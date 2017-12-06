Парламент одобрил Шадиева на должность первого вице-премьер-министра

Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру депутата от партии «Бир Бол» Аскарбека Шадиева на должность первого вице-премьер-министра. Шадиев стал первым чиновником, который сохранит мандат депутата, работая на должности вице-премьера.

Кандидатуру Шадиева депутатам парламента представил премьер-министр Сапар Исаков.

Глава кабмина «гарантировал», что Шадиев справится с работой на должности первого вице-премьер-министра.

«Думаю, что Аскарбек Шадиев будет вести хорошую работу между парламентом и правительством. Он будет курировать все вопросы топливно-энергетического комплекса. Он хорошо знает их. Я могу дать гарантию, что он справится с этой работой», — сказал Исаков.

По поправкам Конституции, которые вступили в силу с 1 декабря, Шадиев сможет сохранить свой депутатский мандат, при этом работая на должности первого вице-премьер-министра. Кроме того, он сможет голосовать за законопроекты.

Ранее должность первого вице-премьер-министра занимал Толкунбек Абдыгулов, но 21 ноября его утвердили на должность вице-премьер-министра вместо уволенного Дуйшенбека Зилалиева.

Аскарбек Шадиев начал работу в парламенте в 2000 году. C 2003 по 2005 годы он занимал должность губернатора Баткенской области. В 2005, а также в 2007 году был депутатом парламента. С 2010 по 2011 годы работал министром энергетики Кыргызстана. В 2015 году вновь стал депутатом парламента.

Шадиев и радиактивный уголь

Шадиев ушел в отставку с поста главы минэнерго после скандала, который разразился из-за покупки радиоактивного угля на теплоэлектроцентраль Бишкека во время отопительного сезона 2011-2012 годов.

Тогда Генпрокуратура возбудила уголовные дела на чиновников, ответственных за покупку угля. В числе обвиняемых были и бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев и экс-гендиректор «Электрических станций» Аман Тентиев.

Однако Первомайский районный суд в июле 2012 года признал всех обвиняемых невиновными. Суд постановил, что в действиях обвиняемых «нет состава преступления» — он посчитал, что радиоактивный уголь был завезен «случайно», и вынес оправдательный приговор.

Радиоактивный уголь захоронили на участке, который выделил «Кара-Балтинский горнорудный комбинат», только в июле 2017 года.

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