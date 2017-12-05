Аскарбека Шадиева выдвинули на пост первого вице-премьер-министра

Комитет парламента одобрил депутата Аскарбека Шадиева на должность первого вице-премьер-министра. Ранее эту должность занимал Толкунбек Абдыгулов, которого понизили до вице-премьера-министра.

Кандидатуру депутата Аскарбека Шадиева от партии «Бир Бол» 5 декабря предложил рассмотреть премьер-министр Сапар Исаков.

Исаков «гарантировал», что Шадиев справится с работой на должности первого-вице-премьера.

«Думаю, что Аскарбек Шадиев будет вести хорошую работу между парламентом и правительством. Он будет курировать все вопросы топливно-энергетического комплекса. Он хорошо знает их. Я могу дать гарантию, что он справится с этой работой», — сказал Исаков.

Исаков напомнил о вступивших в силу поправках в Конституцию, согласно которым депутаты могут, не покидая свой пост, работать на должности вице-премьер-министра или премьер-министра.

Шадиев может стать первым парламентарием, который будет работать на должности первого вице-премьер-министра, не лишаясь депутатского мандата.

Комитет парламента по конституционному законодательству одобрил кандидатуру Шадиева на этот пост.

Ранее должность первого вице-премьер-министра занимал Толкунбек Абдыгулов, но 21 ноября его утвердили на должность вице-премьер-министра вместо уволенного Дуйшенбека Зилалиева.

Аскарбек Шадиев начал работу в парламенте в 2000 году. C 2003 по 2005 годы он занимал должность губернатора Баткенской области. В 2005, а также в 2007 году был депутатом парламента. С 2010 по 2011 годы работал министром энергетики Кыргызстана. В 2015 году вновь стал депутатом парламента.

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Фото: «Спутник», Табылды Кадырбеков.