Мужчину, пнувшего двухлетнего сына, водворили в СИЗО на два месяца

Октябрьский райсуд Бишкека постановил водворить в следственный изолятор Бариера Адиева, который пнул в живот своего двухлетнего сына. Сам Адиев заявил, что не признает свою вину.

Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение о водворении Адиева в изолятор вечером 4 декабря.

«Он водворен в СИЗО №1 на два месяца на время следствия», — сказали в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Если его признают виновным в избиении ребенка, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. На допросе Адиев не признал свою вину и заявил, что видео, где он пнул сына, «было смонтировано».

Мать ребенка просит лишить супруга родительских прав, но освободить его.

Задержанный занимал должность заместителя начальника Сокулукского госрегистра. По словам главы Государственной регистрационной службы Дастана Догоева, после этого инцидента мужчина будет уволен.

Мужчину, пнувшего в живот ребенка, задержали 2 декабря после того, как видео с инцидентов было распространено в соцсетях. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Минздраве сообщили, что ребенок получил ушиб.

Фото иллюстративное

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