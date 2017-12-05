Экс-президент Йемена Абдулла Салех убит бывшими сторонниками

Абдулла Салех был убит в результате нападения своих бывших сторонников хуситов. Союз распался в начале декабря, когда экс-президент заявил, что вооруженный конфликт с правительством Йемена пора прекратить.

По информации BBC, Салех был убит в столице Йемена Сане. В интернете растиражировали фото и видео мужчины, похожего на экс-президента, с ранением в голову.

Yemen Post News пишет, что бывший лидер государства погиб при взрыве собственного дома и также публикует фото похожего на Салеха мужчины с обширной травмой головы.

Сторонники Салеха подтвердили смерть своего лидера.

СМИ утверждают, что дом Абдуллы Салеха был взорван его бывшими сторонниками хуситами — группировкой шиитов-зейдитов, союз с которыми распался 2 декабря 2017 года.

По информации вооруженных сил хуситов, Салеха убили при попытке бежать из Саны.

Лидер повстанцев Абдул-Малек аль-Хаути поздравил хуситов с гибелью Салеха.

Ситуация в Йемене

Выходец из племени хашед Абдулла Салех правил в Йемене с 1978 по 2011 годы. В 2012 году он был свергнут с поста президента в результате военного переворота, страну возглавил Аррабух Мансур Хади.

Хуситы — поддерживаемая Ираном группировка шиитов-зейдитов, представлявшая религиозное меньшинство в Йемене, не поддержали нового лидера. В 2014 году они начали борьбу против правительственных сил.

Абдулла Салех после свержения уехал в Саудовскую Аравию, а вернувшись в Йемен встал на сторону хуситов вместе со своими сторонниками. При этом, находясь на посту президента, Салех не раз сражался с повстанцами.

В 2015 году Саудовская Аравия возглавила коалицию, поддерживающую действующего президента Йемена, и начала бомбежку позиций хуситов.

В том же году президент страны Аррабух Мансур Хади бежал из столицы Йемена в город Аден, где он сделал заявление об отставке, а после бежал в Эр-Рияд, где он по-прежнему проживает.

В ответ на бомбежку своих позиций хуситы начали ракетные удары по приграничным районам Саудовской Аравии, но аравийские военные отбивают атаки.

В конце ноября 2017 года между сторонниками Салеха и хуситами произошел конфликт, в котором погибли более 120 человек.

Поэтому 2 декабря 75-летний Салех сказал, что готов поддержать коалицию, если она перестанет бомбить страну и отменит приведшую к голоду блокаду. Коалиция положительно отреагировала на его предложение, а хуситы посчитали это предательством и заговором.

Хуситы взяли контроль над большой частью столицы Йемена Саны, взорвали дом Салеха, развернули на улицах танки хуситов, захватили телеканалы и перекрыли дороги.

По информации ООН, из-за этого в страну не может попасть гуманитарный груз.

Более 20 миллионов жителей Йемена нуждаются в гуманитарной помощи, семь миллионов находятся на грани голода, и еще миллион болен холерой.