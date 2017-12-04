Когда корабли стоят. Как умирает Иссык-Кульское пароходство

Когда корабль обречен стоять в порту, он умирает. Суда Иссык-Кульского пароходства уже два года умирают в грузовом порту города Балыкчи — с предприятием, находящимся на грани банкротства, никто не хочет сотрудничать.

Два огромных якоря высотой с полчеловека покрыты облупившейся черной краской. Они встречают каждого, кто собирается пройти в административное здание госпредприятия «Иссык-Кульское пароходство». Оно тоже представляет из себя жалкое зрелище: внутри него местами обвалился потолок, прогнившие половицы скрипят под тяжестью шагов, а света единственной лампочки не хватает, чтобы осветить вестибюль.

Коридоры и кабинеты здесь пустуют — почти всех сотрудников госпредприятия несколько лет назад отправили в отпуск без содержания. Те из них, кто остался жить в Балыкчи, выживает на пенсии — как и сотрудники нескольких заводов, которые закрылись здесь после распада СССР.

«Сейчас дела и правда хуже некуда. Из-за того, что предприятие снова хотят признать банкротом, с нами уже никто не хочет сотрудничать, поэтому пароходы ничего и не перевозят», — говорит Таалай Мукашев — мужчина средних лет с красноватым от балыкчинских ветров лицом. Он директор «Иссык-Кульского пароходства».

Мукашев здоровается за руку с пожилым мужчиной в форме гражданского флота и с аккуратными седыми усами. «Мы с Борисом Васильевичем давно знакомы и вместе стараемся на благо предприятия», — поясняет директор. Борис Чумаков проработал в пароходстве 50 лет и дослужился до должности заместителя директора предприятия. Сейчас ему 82 года и он уже давно ушел на пенсию, но его жизнь до сих пор неразрывно связана с пароходством — он приходит сюда почти каждый день.