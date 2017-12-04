«Видео смонтировано»: Пнувший ребенка мужчина не признает вину

Мужчина, задержанный за то, что пнул своего двухлетнего сына, заявил на допросе в милиции, что видео инцидента «было смонтировано».

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что подозреваемый не признает своей вины и утверждает, что видео «было смонтировано».

«Он утверждал, что в тот день вышел вместе с ребенком в магазин и мальчик, заигравшись, не хотел идти домой. Также он заявил, что видео было монтажом», — сказал Оморов.

Согласно показаниям подозреваемого, он не пинал своего двухлетнего сына.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания, ведется следствие. Суд пока не принял решение о мере пресечения в отношении задержанного.

Задержанный занимал должность заместителя начальника Сокулукского Госрегистра. По словам главы Государственной регистрационной службы Дастана Догоева, после этого инцидента мужчина будет уволен.

Мужчину, пнувшего в живот ребенка, задержали 2 декабря. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Минздраве сообщили, что ребенок получил ушиб. По данным Минсоцразвития, мать ребенка попросила лишить супруга родительских прав.

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