Почему улицы Кыргызстана заполонили узбекские цыгане-попрошайки

В кыргызском Джалал-Абаде проходят рейды по выявлению попрошаек на улицах. Среди задержанных – граждане Узбекистана. В милиции отмечают, что попрошайки из соседнего государства стали чаще появляться после открытия границ.

Оригинал материала опубликован на сайте Настоящее Время.

Замначальника УВД Джалал-Абада Мирбек Султанов сообщил, что с потеплением отношений между странами переход через пункты пропуска стал намного проще.

«В связи с открытием границ очень много граждан Узбекистана приезжает подработать таким образом. Мы проводим рейды в целях пресечения эксплуатации несовершеннолетних», – сказал Султанов.

Остановить поток попрошаек из соседней страны невозможно, говорят городские власти. Единственное, что они могут – это поставить их на учет и отправить на родину. В Кыргызстан узбекские попрошайки приезжают не столько за длинным рублем, сколько из-за привычки вести подобный образ жизни.

«После открытия границы приезжаем просить милостыню в Ош и Джалал-Абад. Такой образ жизни передается у нас из поколения в поколение. Также выезжаем на десять дней в другие страны – Россию и Казахстан. Сезон хлопка в Узбекистане закончился. В свободное время выходим попрошайничать. Никакого вреда мы не причиняем», — рассказал Рахман Намазов, один из узбекских попрошаек.

Большинство попрошаек на улицах Джалал-Абада – этнические люли [цыгане]. Многие из них приезжают из Ошской области.

14-летнего Оятбека поймали на городском рынке. Два дня назад он приехал из города Кара-Суу. После смерти матери кормить шестерых детей оказалось некому. На носу зима, а подросток до сих пор ходит в сланцах.

«Приехал заработать немного денег на школьную одежду. Мама давно умерла, папа лежит дома из-за болезни почек. Мы живем с мачехой. На зиму нужно купить муку и другие продукты. Я пятый из шестерых детей. На работу из-за возраста не берут. Нам не остается ничего другого, как выходить на улицу. У меня даже ботинок нет, а нужно еще покупать школьную форму. Мы стараемся не пропускать занятия», — сказал мальчик.

Свой образ жизни попрошайки объясняют отсутствием работы. При этом они сами признают, что попрошайничество и есть их работа.

«Никакой работы у нас нет. Выходим на улицу от безысходности. Этот промысел передается у нас из поколения в поколение. Детей берем с собой. Много на этом не заработаешь — максимум 5-6 тысяч сомов в месяц. А как мы иначе прокормим своих детей? Летом выходим на сбор хлопка. Сейчас работы нет», — сказала Назира, которая просит милостыню.

Всего во время рейда в Джалал-Абаде милиция выявила более 30-ти попрошаек. Их доставили в отделение и поставили на учет.