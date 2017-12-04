Чубака Жалилова повторно вызвали на допрос из-за его заявлений о двоеженстве

Экс-муфтия Чубака ажы Жалилова повторно вызвали на допрос в милицию из-за заявления о том, что он взял себе вторую жену и призывов к многоженству.

Адвокат Жалилова Акин Токталиев сообщил, что его подзащитный «оказался гонимым властями» и его повторно вызвали на допрос в милицию 4 декабря.

Токталиев сказал в интервью радио «Азаттык», что в действиях Жалилова нет ничего противозаконного.

«Согласно Уголовному кодексу, двоеженство или многоженство — это сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. А супруги Чубака Жалилова даже не знают друг друга», — сказал он.

По его словам, у многих чиновников и бизнесменов есть несколько жен, которых они скрывают.

«Ни для кого не секрет, что у многих государственных чиновников, бизнесменов в тени имеется две, три, четыре жены с детьми, о которых все громко молчат, и не просят легализацию в защиту прав вторых жен и их детей», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Впервые Жалилова допросили в милиции 3 декабря. По словам его адвоката, экс-муфтий отвечал на вопросы следователей на протяжении шести часов.

Многоженство Жалилова

Призывы Жалилова к многоженству вызвали общественный резонанс. Правозащитница Азиза Абдирасулова обратилась в прокуратуру для дачи юридической оценки высказываний религиозного деятеля.

Три депутатки парламента высказались против многоженства и попросили проверить, применяет ли Жалилов насилие в отношении своих жен.

Кроме того, главы четырех из пяти фракций парламента заявили, что не имеют вторых жен и выступают против многоженства.

«Однозначно против. Здесь, прежде всего, моральная сторона вопроса, нравственная. Представьте, вот женится молодой человек на молодой девушке. Все молодые, красивые, но потом жена становится старой и что? Надо жениться на молодой только потому, что твоя жена состарилась? Как потом смотреть в глаза этой женщине, когда берешь в жены более молодую и здоровую? Как детям своим смотреть в глаза? Это же кощунство», — сказал лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.

Сам экс-муфтий сказал, что единственный человек, который мог бы подать на него в суд — это его первая жена.

Религиозный деятель не видит в многоженстве нарушения законов, и считает, что «к этому надо правильно относится», и быть многоженцам благодарными.

«Я могу посчитать тех чиновников и депутатов [у которых много жен]. Они люди, которые поддерживают традиции. Мы должны быть им благодарны. Даже должны всем дать ордена», — сказал Жалилов.

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