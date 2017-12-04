Джалал-Абадская область: Машина въехала в толпу школьников, погиб 14-летний мальчик

Автомобиль «Нива» въехал в пятерых школьников, которые шли по обочине дороги в селе Кара-Чолок. В результате наезда погиб один подросток, еще у одного перелом руки. Водитель скрылся с места происшествия.

По данным МВД, инцидент произошел вечером 3 декабря в селе Кара-Чолок Джалал-Абадской области.

По информации милиции, пятеро учеников 9 класса шли в баню, когда по неустановленной причине водитель «Нивы» «повернул» в сторону подростков и наехал на них.

В результате наезда погиб подросток 14 лет, еще у одного ребенка диагностировали перелом руки. Остальные школьники успели отпрыгнуть от машины.

«Водитель спрятал автомобиль во дворе своего дома и скрылся, он разыскивается», — сообщили в пресс-службе МВД.

Милиция установила личность водителя, им оказался житель соседнего села Таран-Базар.

Фото иллюстративное

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