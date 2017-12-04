Милиционеры за неделю оштрафовали 189 пьяных водителей

Управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) за неделю выявило 189 пьяных водителей и более 1800 человек, превысивших скорость.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что ГУОБДД проводила рейд «За рулем» с 27 ноября по 4 декабря, чтобы снизить количество аварий.

По данным МВД, за неделю милиционеры оштрафовали более 17 тысяч нарушителей правил дорожного движения:

189 человек — пьяные водители;

более 1800 человек превысили скорость;

более 500 человек проехали на красный свет светофора;

более 2600 человек не соблюли дорожные знаки;

370 человек были за рулем без документов;

40 человек ездили с тонировкой на передних стеклах автомобиля.

Более 500 машин водворили на штрафстоянку. Большую часть нарушителей выявили в Бишкеке и Чуйской области.

Безопасность на дорогах

Вопрос о безопасности на дорогах неоднократно поднимался на самом высоком уровне после нескольких резонансных аварий. В Кыргызстане с начала 2017 года на дорогах погибли более 700 человек.

Одной из самых громких аварий стала гибель вице-премьер-министра Темира Джумакадырова, который 7 октября направлялся в Таласскую область. Тогда при столкновении машины Джумакадырова и КамАЗа погибли вице-премьер-министр, его водитель и помощник.

Премьер-министр Сапар Исаков, экс-президент Алмазбек Атамбаев и депутаты парламента требовали обеспечить безопасность на дорогах страны.

Но единственное, что до сих пор сделали власти — установили лежачие полицейские и знаки возле школ и детсадов.

Власти обещают установить камеры для фиксации нарушений на дорогах Бишкека по проекту «Безопасный город» с 2011 года.

Однако с тех пор были поставлены только несколько камер на перекрестках в пригороде Бишкека. Сапар Исаков 20 ноября заявил, что камеры на дорогах Кыргызстана появятся весной 2018 года.

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