Жээнбеков: Благодаря Атамбаеву в Кыргызстане есть «оснащенная и сильная» армия

Президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с главой Генерального штаба Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиевым сказал, что уверен в обороноспособности страны. По его словам, «сильная и оснащенная армия» — это заслуга экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Жээнбеков принял главу Генштаба Кыргызстана 4 декабря. Жээнбеков заявил, что военное обеспечение и техническое оснащение армии улучшилось из-за реформ, которые провел бывший президент Алмазбек Атамбаев. Президент добавил, что для военнослужащих по всей стране продолжат строить жилье.

«У нас теперь есть сильная, хорошо оснащенная армия, мы можем быть уверены за обороноспособность страны. В этом большая заслуга Атамбаева, который уделял особое внимание решению экономических проблем органов силового блока республики», — сказал Жээнбеков.

Жээнбеков заявил, что нужно продолжать «жесткую борьбу с коррупцией» в рядах вооруженных сил и во всех ветвях власти.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев, выступая на заседании Национального совета по устойчивому развитию 15 ноября заявил, что «провел много бессонных ночей», когда в Кыргызстане «не было армии».

«Как президент, сегодня могу сказать: армия теперь у нас есть. Мы теперь готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан», — сказал тогда Атамбаев.

Также Атамбаев на День независимости 31 августа, назвал армию «боеспособной».

Международная организация Global Firepower в сентябре 2017 года поставила Кыргызстан на 108 место из 133 по рейтингу военной мощи.

По данным организации, сейчас в армии Кыргызстана служат 13 тысяч человек, еще 10 тысяч находятся в резерве.

К военной службе годны более 2 млн человек. Военно-воздушные силы страны насчитывают шесть самолетов, из них четыре — транспортные. Также у Кыргызстана шесть вертолетов, в том числе два военных.

Кроме того, исследователи насчитали в кыргызской армии 150 танков, 438 боевых бронемашин и 30 единиц самоходных артиллерийских установок.

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