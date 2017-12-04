Лидера патриотического движения «Жоомарт» Нурлана Мотуева перевели из колонии-поселения в колонию усиленного режима за «неоднократные» нарушения правил. В колонии строгого режима Мотуев проведет год.

В Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) журналисту Kloop.kg сообщили, что причиной перевода стали «неоднократные различные нарушения» правил, однако каких именно, не уточнили.

В сентябре представитель ГСИНа Таалайбек Жапаров сообщал, что Мотуев неоднократно нарушал режим отбывания своего срока в колонии №32.

Мотуев должен был отбывать срок в колонии на контрактной основе — руководство колонии подписало с ним договор, по которому осужденный может находиться не под заключением.

Мотуев должен был приходить в колонию раз в неделю и отмечаться. По договору он имеет право работать, но обязан отчислять 20 процентов дохода в бюджет колонии.

Жапаров заявил, что Мотуев неоднократно нарушал подписанный договор — не приходил в колонию в положенное время.

В сентябре ГСИН начала проверку исправительной колонии-поселения №32. Поводом для инспекции стало обращение самого осужденного активиста, который сообщил о случаях коррупции в исправительном учреждении.

На своей фейсбук-странице Мотуев описал происходящее в колонии и назвал это «беззаконием».

В частности, активист заявил, что на территорию колонии «постоянно заезжали друзья» начальника тюрьмы Тимура Анаркулова и увозили продукты и мебель.

«Всех, кто выражают свое недовольство, Анаркулов отправляет в изолятор на 15 суток», — писал Мотуев.

По словам Мотуева, Анаркулов лично занимался рукоприкладством в отношении не только осужденных, но и сотрудников колонии.

Председатель ГСИНа Таалайбек Жапаров тогда сообщил, что коллегия ведомства начала проверку сотрудников и начальника колонии после обращения Мотуева в фэйсбуке.

В конце августа 2017 года суд признал Мотуева виновным в совершении преступлений по статьям «Публичные призывы к террористической деятельности» и «Возбуждение межэтнической вражды».

По решению суда Мотуева приговорили к семи годам лишения свободы в колонии-поселения.

Кроме того, Мотуеву запретили заниматься политикой на протяжении трех лет.

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