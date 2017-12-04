Полпредом Таласской области стал Марат Мураталиев

Премьер-министр Сапар Исаков назначил полпредом Таласской области Марата Мураталиева. Ранее эту должность занимал Дайыр Кенекеев, которого повысили до должности вице-премьера после митингов в Таласской области.

Исаков подписал распоряжение о назначении Мураталиева полпредом Таласской области 4 декабря.

«Трудовому коллективу аппарата полномочного представительства в регионе, нового руководителя представил вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дайыр Кенекеев», — сообщает пресс-служба правительства.

Ранее Мураталиев занимал должность главы Управления капитального строительства Таласской области, а также был депутатом горкенеша Таласа.

Предшественника Мураталиева — Дайыра Кенекеева — повысили до вице-премьер-министра в конце октября.

Митинги в Таласе

Кенекеев получил повышение после того, как вышел на митинг к таласцам, поддерживавших проигравшего на выборах кандидата на пост президента Омурбека Бабанова 16 октября.

На митинге Кенекеев попытался успокоить собравшихся, зачитав строки из эпоса «Манас».

Однако митингующие не стали его слушать и заявили, что эпос должен читать только манасчы.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев 18 октября заявил, что ему стало «стыдно» за таласцев, которые не дали Кенекееву зачитать слова из эпоса.

Также Атамбаев похвалил Кенекеева за то, что он призвал разойтись митингующих в Таласе, назвав его «потомком Манаса».

После этого таласцы трижды выходили выходили на митинги, требуя извинений от президента за сказанные слова.

Тогда глава аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что Атамбаев не будет извиняться перед митингующими в Таласе, потому что «он был прав». По его мнению, таласцам нужно признать, что они совершили ошибку, отказавшись слушать эпос «Манас».

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