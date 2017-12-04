Мужчина, пнувший ребенка — сотрудник ГРС. Его уволят

Глава Госрегистрационной службы Дастан Догоев подтвердил, что мужчина, который пнул ребенка в живот, является сотрудником ГРС. Догоев поручил его уволить.

Руководитель Госрегистрационной службы Дастан Догоев подтвердил, что человек, ударивший ребенка в живот является заместителем начальника Сокулукского Госрегистра. По словам Догоева, мужчину уволят.

«Это в нашей компетенции. Я обещаю, что работать у нас он не будет», — сказал он.

Мужчину, пнувшего в живот ребенка, задержали 2 декабря. Ребенку, который получил от отца пинок в живот, всего два с половиной года.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным Минсоцразвития, мать ребенка попросила лишить супруга родительских прав. Сам мужчина сейчас находится в ИВС Октябрьского района.

«Мать мальчика отказывается писать заявление и просит отпустить ее мужа. Следствие продолжает разбирательства по факту жестокого обращения с ребенком», — заявили в ГУВД.

Октябрьский райсуд должен вынести решение 4 декабря о том, оставлять ли задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия.

Центр помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения при мэрии Бишкека, окажет пострадавшему ребенку правовую и психологическую помощь. Сейчас мальчик проходит медицинское обследование.

Видео, на котором 50-летний мужчина пинает в живот маленького ребенка, лежащего на земле, появилось в социальных сетях 2 декабря. Видео было снято в микрорайоне Улан-2.

Жестокое обращение с ребенком вызвало резонанс, и милиция обратила внимание на инцидент.

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