Госпогранслужба Кыргызстана: На кыргызско-казахской границе нет заторов

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что казахские пограничники перешли в штатный режим работы и грузовые фуры перестали скапливаться на кыргызско-казахской границе. Ситуация улучшилась после подписания правительствами двух государств «дорожной карты».

По данным погранслужбы Кыргызстана, с 3 декабря казахские пограничники перешли с усиленного режима работы на штатный, поэтому на всех контрольно-пропускных пунктах исчезли заторы и очереди.

Ситуация на границе начала улучшаться после того, как 2 декабря правительства двух стран подписали «дорожную карту».

Документ содержит 50 мероприятий и мер по решению вопросов пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Стороны подписали соглашение после переговоров президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Минске 30 ноября.

Дипломатический скандал

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики бывшего президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. Атамбаев 7 октября обвинил их в «разворовывании» богатств страны и «любви к Бакиевым».

Критика Атамбаева была реакцией на встречу кандидата на пост президента Омурбека Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время предвыборной кампании.

Тогда власти Кыргызстана расценили встречу как «попытку вмешательства» Казахстана во внутренние дела страны. Власти Казахстана назвали обвинения кыргызской стороны «домыслами».

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали образовываться людские очереди и автомобильные заторы. Казахские власти объяснили усиление контроля на границе борьбой с «серым импортом» и контрабандой из Китая, которая шла в Казахстан через Кыргызстан.

После встречи глав правительств двух государств в Астане 18 октября, ситуация на границе улучшилась — людям с личным багажом, пассажироперевозчикам и пустым грузовикам стало легче пересекать КПП.

Позже 15 ноября Алмазбек Атамбаев заявил, что не будет извиняться перед властями Казахстана за свою критику. Атамбаев сказал, что просить прощения должны те, кто «наглым образом лезут во внутренние дела Кыргызстана». Кроме того, он обвинил ЕАЭС в «равнодушии» к проблемам на границе.

По данным правительства Кыргызстана, в бюджет страны из-за проблем на границе не поступит 1 миллиард сомов.

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