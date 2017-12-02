Кыргызско-казахская граница начнет работать в обычном режиме

Правительства Кыргызстана и Казахстана подписали соглашение о «дорожной карте» – она должна урегулировать ситуацию на границе, с 3 декабря пункты пропуска начнут работать в обычном режиме.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов и зампредседатель правительства Казахстана Аскар Мамин на встрече в Астане подписали соглашение о согласовании «дорожной карты» между двумя странами.

Документ содержит 50 мероприятий для решения двустороннего сотрудничества и меры по решению вопросов пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контролей.

О решении принять «дорожную карту» до конца декабря стало известно 30 ноября, после встречи президентов Нурсултана Назарбаева и Сооронбая Жээнбекова в столице Беларуси Минске.

Казахская сторона согласилась снять ограничения на границе, но поставила условие, что будет установлен трехсторонний контроль для проверки грузов.

Ситуация на границе

Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после того, как экс-президент Алмазбек Атамбаев выступил с критикой в адрес властей Казахстана. Он обвинил их в «разворовывании» богатств страны, а позже неоднократно заявлял, что не будет просить прощения за свои слова.

После речи Атамбаева 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Казахские власти объяснили усиление пограничного контроля борьбой с контрабандой и серым импортом из Китая, который ввозится через Кыргызстан.

После встречи глав правительств двух государств в Астане 18 октября, ситуация на границе улучшилась — людям с личным багажом, пассажироперевозчикам и пустым грузовикам стало легче пересекать КПП. Однако на границе сохранялись многокилометровые пробки из грузовых машин.

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