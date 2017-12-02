Узбекистан: Мирзиеев запретил принимать полученные под пытками показания

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, который запрещает использовать в качестве доказательства показания, полученные под пытками.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности».

Теперь МВД и Минфин должны в течение трех месяцев обеспечить видеонаблюдением все СИЗО и спецприемники страны.

Показания, полученные через пытки, запретят использовать как доказательства. Любое сообщение о пытках должна будет проверить прокуратура и медэкспертиза.

По официальным данным, за период правления Шавката Мирзиеева суды Узбекистана вынесли 191 оправдательный приговор в отношении 191 лица, тогда как за последние пять лет было оправдано всего семь человек.

С приходом к власти президента Шавката Мирзиеева из тюрем были освобождены многие политзаключённые, журналисты и правозащитники.

Организация Human Rights Watch считает, что несмотря на освобождение политзаключенных, еще рано говорить о существенных реформах.

«Эти освобождения были проведены таким образом, что никто не стал задавать никаких вопросов о том, за что вообще люди туда попали», — отмечается в отчете организации.

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