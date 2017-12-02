Кыргызстанка собрала 3D-принтер для печати протезов рук

Кыргызстанка Салтанат Алиева собрала 3D-принтер из запчастей, купленных в онлайн магазинах, и создала на нем протез руки. Девушка хочет помочь людям с ограниченными возможностями здоровья и собирается углубленно заняться изучением 3D-технологий.

Салтанат Алиева собрала 3D-принтер за три месяца, покупая запчасти для него в онлайн магазинах EBay, Amazon, AliExpress и даже на рынке «Дордой».

«Сложность заключалась найти 3D-принтер в Бишкеке и его стоимость. Очень нравятся 3D-принтеры MakerBot, но не цена в 2 500 долларов. Поэтому приняла решение собрать свой первый 3D-принтер», — сказала она.

На свой принтер Алиева потратила 600 долларов, еще 200 долларов заплатила за доставку запчастей. Собрав устройство, девушка напечатала на нем комплектующие элементы для протеза рук.

Опыт печати протезов у нее уже был — она занималась этим, работая в США в компании Autodesk.

В будущем Салтанат Алиева хочет создать протезы ног и найти способ сделать 3D-принтер еще дешевле.

«Я считаю, что наше будущее — это 3D-технологии, будь это 3D-виртуальная реальность, 3D-принтеры и т.д. На 3D-принтерах печатают человеческие органы, хочу, чтоб такие технологии у нас, в нашей маленькой стране, тоже развивались», — говорит она.

Салтанат Алиева — выпускница программы TechWomen, преподает в Кыргызском экономическом университете на кафедре «Прикладной информатики».

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