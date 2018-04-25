Датского изобретателя приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки на подводной лодке

Городской суд Копенгагена приговорил датского изобретателя Питера Мадсена к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Валль. По версии обвинения, Мадсен убил девушку на свой подлодке, расчленил ее тело и пытался затопить корабль, чтобы скрыть следы преступления.

Судья Анетт Бурке 25 апреля заявила, что Мадсен не предоставил «никакого заслуживающего доверия» объяснения случившемуся и приговорила его к пожизненному заключению.

В суде Мадсен признал, что расчленил тело Валль, но отрицал ее убийство. По его словам, девушка погибла из-за несчастного случая. Сначала он говорил, что ей на голову упал 70-килограммовый железный люк, а потом — что она отравилась угарным газом.

По версии следствия, убийство Валль было «спланированным».

Журналистка Ким Валль пропала 10 августа 2017 года, в последний раз ее видели живой на борту подлодки Мадсена — «Наутилус». Она собиралась написать статью о субмарине и ее создателе — Питере Мадсене. На следующий день в полицию обратился ее бойфренд с заявлением об исчезновении Валль.

После того, как полиция начала поиски журналистки, с подлодки «Наутилус» поступил сигнал SOS — спасатели обнаружили тонущую субмарину и ее хозяина Мадсена, который добирался вплавь до берега.

Тогда он заявил, что высадил журналистку на одном из остров в окрестностях Копенгагена. Но в указанном им месте никто не видел женщину, похожую на Ким Валль

Позже жители одного из островов в пригороде Копенгагена обнаружили изуродованное тело женщины без рук и ног. Анализ ДНК установил, что это была пропавшая Ким Валль. Мадсену предъявили обвинения в убийстве журналистки.

По теме: