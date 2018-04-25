Милиция задержала директора рынка «Берекет» из-за произошедшего там пожара

Бишкекская милиция задержала директора «Берекета» Рафката Момункулова и специалиста по техбезопасности рынка Рашита Сапаева по делу о пожаре 13 апреля. Их водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что их задержали вечером 24 апреля.

«Их задержали в рамках уголовного дела, возбужденного после пожара по статье “Нарушение техники безопасности”. Им было предъявлено обвинение», — сказал Оморов.

Это первые задержания по делу о пожаре на рынке «Берекет». Сейчас ведется следствие.

Пожар на рынке «Берекет» произошел 13 апреля — огонь охватил больше двух тысяч квадратных метров. Тогда МЧС назвало предварительной причиной возгорания поджог.

Заместитель начальника управления МЧС по Бишкеку Адилбек Чаргынов говорил, что центральное здание «Берекет базары» было полностью охвачено огнем.

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